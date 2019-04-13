شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تخاطب الجهات المسؤولة بعدم التعامل مع منتحلي الصفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الصحفيين رؤساء تحرير كافة الصحف الأعضاء بها، وأيضا الوزراء والمحافظين لعدم التعامل مع الكيانات الموازية ومن ينتحلون صفة صحفي وتقديم بلاغات ضدهم. وقالت النقابة في بيان لها: «لوحظ خلال الفترة الأخيرة ظهور كيانات غير قانونية تدعي أنها نقابات للصحفيين، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية لمن انضموا لها تحمل صفة صحفي».

وأهابت نقابة الصحفيين بالمواطنين المصريين كافة وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملي بطاقاتها، حيث أنها كيانات تنتحل صفة الصحافة وتمثيل الصحفيين المصريين، وتعد وأعضاؤها خارجين عن الدستور والقانون.

وأوضحت النقابة أنه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقاً لحكم المادة 77 من الدستور والتي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التي يعود إنشاؤها لعام 1941. ويجرم هذا القانون ذلك الانتحال لصفة الصحفي وتمثيله ومن يساعد عليه بالحبس لمدة سنة.

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وقالت نقابة الصحفيين المصريين إنها تعلم الكافة أنها لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردة لعموم صحفيي مصر، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، بما فيها الجنائية، التي تعاقب على انتحال الصفة والتزوير والنصب، تجاه تلك الكيانات المنتحلة لصفة «نقابة» الصحفيين وأعضائها الذين يحملون بطاقاتها، ليس فقط دفاعاً عن تمثيلها لصحفيي مصر ولكن أيضاً دفاعاً عن الدستور والقانون.

واهابت النقابة بالمواطنين المصريين كافة وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية، بالتقدم لها ببلاغات أو معلومات تتعلق بتلك الكيانات المزورة وأعضاءها منتحلي صفة صحفي، بخلاف البطاقة الوحيدة القانونية والتي تصدرها نقابة الصحفيين لأعضائها والمرفق صورتها. ويمكن التقدم بهذه البلاغات والمعلومات بأي وسيلة من الوسائل التالية:

1 – مقر النقابة الكائن في 4 شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة.

2 – البريد الإلكتروني للنقابة وعنوانه: [email protected]‏

3 – أرقام التليفون التالية: 25777784 – 25741555 (داخلي 2500).