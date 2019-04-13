شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق «توك توك» متهم بطعن راكب لخلافات على الأجرة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية سائق توك توك، على خلفية اتهامه بطعن تاجر بسلاح أبيض، وذلك للخلاف على دفع الأجرة، وتم نقل المصاب إلى مستشفي الأحرار لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، حيث تلقي اللواء «جرير مصطفى» مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من اللواء «محمد والى» مدير المباحث الجنائية، بشأن ما ورود من بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، من مستشفى الأحرار، بوصول «إبراهيم. ع. م» 25 سنة، تاجر، مصابًا بطعنة نافذة بالبطن .
وتبين من تحريات المباحث الجنائية أن وراء ارتكاب الواقعة «رامى. م» 31 سنة، مقيم بحسن صالح بدائرة القسم، ويعمل سائق «توك توك»، حيث نشبت مشاجرة بين السائق والمجنى عليه في منطقة ميدان الزراعة، وذلك بسبب إصرار الراكب على دفع 5 جنيهات فقط قيمة التوصيلة، فيما أصر السائق على تحصيل 10 جنيهات منه، فنشبت بينهما مشادة انتهت بطعن السائق للمجني عليه بسلاح أبيض .
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