شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تشارك الأطفال في احتفالات يوم اليتيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة الداخلية بيوم اليتيم، بعدة احتفاليات بمختلف قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، مثل أكاديمية الشرطة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

وحرصت الوزارة ممثلة فى كافة القطاعات وجهات الوزارة على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم، والمشاركة فى الاحتفال بهذه المناسبة لتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.