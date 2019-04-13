شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تكريم المخرج اللبناني برهان علوية ضمن مهرجان الاسماعيلية السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت ندوة صباح اليوم، لتكريم المخرج اللبناني برهان علوية، وذلك ضمن فعاليات الدورة ال ٢١ لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وشارك بالندوة كلًا من الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان والناقد اللبناني نديم جرجورة والناقد السينمائي هشام زكريا.

وتحدث في البداية الناقد عصام زكريا: ان مخرجي فترة السبعينات ومن بينهم برهان علوية كان لديهم رؤية سينمائية كبيرة وموقف قومي، فالسينما البرهانية لم تكن علاج أو حل لكنها نجحت في تحويل الموقف السياسي إلى لغة سينمائية. وتحدث نديم جرجورة انه قام بتأليف كتاب عن المخرج الكبير برهان علوية واجرى معه العديد من الحوارات عن دوره الكبير في السينما المستقلة والقصيرة اثناء الحروب الاهلية اثناء وجود الاحتلال الاسرائيلي وكان ذلك بمثابة خطوه رائده حيث كان لا وجود للسينما المستقلة على الساحه السينمائية بلبنان.

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وأضاف جرجوره: يصادف اليوم تكريم علوية مع ذكرى مرور ٤٤ عامآ على الحرب الاهلية بلبنان. كما اشار إلى انه بعد التأميم بمصر هاجر الفنانيين المصرييين والمنتجيين للبنان وكانت الأفلام في الفترة ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٣ يمثل اغلبها أفلامًا تجارية وقت ذاك.

وفي ذلك الحين منعت الكثير من حلقات برهان عن العرض لأنه كان يحاول من خلال اعماله ان يظهر الحقائق فلجأ برهان للسينما البديلة.. وكان محاولاته الدائمة هي تحويل القضايا السياسية إلى لغة سينمائية.

كان لبرهان رؤيه سياسية في فترة السبعينات استطاع ان يظهرها بشكل جيد من خلال السينما المستقله برؤية كبيرة حيث كان المجتمع اللبناني منقسم لجزء بيروتي وجزء اسلامي وجزء فلسطيني وهذا ما خلفه الاحتلال.

واستكمل جرجوره حديثه قائلآ ان الافلام في هذة الفترة كان بها سوء تخزين وبعضها احترق في الحرب وانا بعتبر مثل هؤلاء المخرجين ومن ضمنهم برهان لهم موقف سياسي وقومي في توقيت لم تكن هناك دولة قائمة بالفعل بلبنان فلم تكن السينما البرهانية علاج لكنها اظهرت الحقيقة، وعقب الندوة تم عرض فيلم لا يكفي أن يكون الله مع الفقراء لبرهان علوية.