شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تفتتح مؤتمر «الاستراتيجيات الألمانية الأفريقية لدعم أجندة مصر أفريقيا ٢٠٦٣» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفتتح الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، السبت، فعاليات أعمال المؤتمر الدولي«الاستراتيجيات الألمانية الأفريقية ..شراكة من أجل تحسين الصحة والتعليم والتنمية»، والذى يقام على مدار يومين و بدعم من مؤسسة الكساندر فون همبولت بألمانيا و مكتب الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمى في مصر، بمشاركة كل من الدكتور مؤمن حنفي السفير العلمي لمؤسسة ألكسندر فون همبولت والدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و إيزابيل مرينج المدير الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي و فيليب موباي رئيس القسم العلمي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.

وأكد منصور، حرص الجامعة على مساندة كافة المبادرات التي تتخذها الدولة خاصة تلك الأسترتيجيات و آليات التعاون القائمة بين المانيا و مصر و أفريقيا في المجالات التنموية المختلفة كالتعليم و الطاقة و المياه و الصحة ، الأمر الذي يعكس الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم القارة السمراء لتنفيذ أليات أجندة أفريقيا 2063 خاصة في ظل رئاستها للأتحاد الأفريقي ، كما أنه يأتي في إطار أهتمام الجامعة الألمانية بالتواجد بأفريقيا, على سبيل المثال لا الحصر تقديم الجامعة منح بحثية لمرحلة الدراسات العليا تتراوح مدتها ما بين 3 إلى 9 أشهر إلى الأكاديمية الأفريقية للعلوم لصالح الباحثين الأفارقة وإضافة إلى تقديمها 15 منحة للطلاب دول حوض النيل ، فضلاً عن تقديم الدعم التعليمى الفني والتقني ، ودورها في مد الجسور لعبور التكنولوجيا الالمانية عبر البوابة المصرية لتوطينها بأرض القارة السوداء لدعم المشروعات الصناعية الناشئة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

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وأبدى منصور إستعداد الجامعة على إستضافة ودعم الباحثيين بمؤسسة هامبولدت بفتح منصة لهم للتواصل في مجال البحث العلمي سواء من خلال مقرها بمصر أو برلين ، حيث أن لديها 72 برنامج أكاديمي بحثي تطبيقي في مختلف تخصصات كلياتها.

وأشار الدكتور أشرف عبادي، رئيس المؤتمر ورئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة والسفير العلمي الأسبق لمؤسسة ألكساندر فون همبولت في مصر، بأن المؤتمر يتواجد به أكثر من 150 ضيف و متحدث من 22 جامعة و جهة بحثية و مؤسسات من 5 دول كجامعة القاهرة، حلوان، عين شمس ، الأزهر، المنصورة ، كفر الشيخ ، قناة السويس ، الجيزة الجديدة ، الأمريكية بالقاهرة ، العلوم والتكنولوجيا الأردنية ، لوبيك بألمانيا ، الجامعة التقنية في دريسدن ،جامعة الخليج العربي بالبحرين، و المؤسسات البحثية كأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر، مستشفى سرطان الأطفال ، معهد تيودور بلهارس للأبحاث بالقاهرة ، المركز القومي للبحوث ، هيئة الطاقة الذرية المصرية ، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ، المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان بالجزائر ، كما يحاضر خلال اليومين أكثر من 35 متحدث وخبير فى المجالات المختلفة.

وأضاف الدكتور عبادي أن المؤتمر يضم العديد المحاضرات والجلسات التي تناقش عدد من الموضوعات الهامة كالموارد المائية في أفريقيا «التحديات والفرص» ، علم الوراثة النباتية ، الصيدلة السريرية ، الطاقة الشمسية والوقود الحيوي ، التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي ، التجربة المصرية للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي ، المعايير والإرشادات الأفريقية لضمان الجودة ، التعاون العالمي وجودة التعليم والبحث.

ويذكر أن هذا المؤتمر يأتي تزامناً مع الأحتفال بمناسبة مرور 250 عاماً على مولد العالم الموسوعي الكسندر فون هومبولت الذي قضى حياته وسط أبحاثه العلمية وقام بعدد من الرحلات الاستكشافية في دول عديدة ، ويشار إلى أن المنح التي تقدمها المؤسسة هى الأفضل عالمياً من حيث التنافسية والاعتبار في جميع أنحاء العالم ومن المعروف أن 55 من أفراد أتحادها من الحاصلين على جائزة نوبل ، كما يضم أتحاد المؤسسة فى مصر أكثر من 400 باحث فى المجالات المختلفة وهو الأتحاد الأكثر عدداً على الصعيد الأفريقى ، ومن أبرز الحاصلين على جائزة المؤسسة العالم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ، والعالم الراحل الدكتور أحمد زويل والعالم الدكتور مصطفى السيد والدكتور أشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة ، الدكتور محمد عبد الغني بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة