شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولي الجديد يلتقي سحر نصر: أتطلع للعمل مع السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد «ديفيد مالباس» إنه يتطلع بشكل كبير للعمل مع الرئيس «عبدالفتاح السيسي» خلال رئاسته للإتحاد الإفريقي لتحقيق نمو أسرع في مصر وإفريقيا، مؤكدا ًأن مصر تعمل بشكل جيد، حيث انخفضت البطالة إلى أقل من 9% وانخفض معدل التضخم أيضاً.

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جاء ذلك «السبت» خلال لقائه وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي الدكتورة «سحر نصر»، على هامش إجتماعات الربيع للبنك الدولي، بحضور كلاً من الدكتور «فريد بلحاج» نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «وكيكو هوندا» نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الإستثمار متعددة الأطراف «ميجا»، والدكتور «ميرزا حسن» عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، «ومارينا ويس» المدير الإقليمى للبنك الدولى في مصر، والسفير راجي الأتربي المدير التنفيذي لمصر في البنك.

وبحث الجانبان دعم مصر في مشروعات النقل والبنية الأساسية ،والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات المرأة، وجذب الأستثمارات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى مشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة إفريقيا، في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي خلال العام الجاري.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم التركيز على مشروعات المرأة خلال الفترة المقبلة.. فيما أكد رئيس البنك الحرص على الإدماج الكامل للمرأة في الإقتصاد ،خاصة في المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة. يذكر أن محفظة إستثمارات البنك الدولي في مصر تضم حاليا «16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار».