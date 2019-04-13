شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعه يصرف شهرا حافزا للعاملين ببحوث سخا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزيرالزراعة، صرف شهر حافزا من الراتب الاساسي للعاملين بمركز بحوث سخا تقديرًا للابحاث العلمية والجهد الذي شاهده اثناء تفقده للمحطه، وقال إنه سيتم صرف حافز ايضا من قيمة انتاج المحاصيل الشتوية للعاملين تشجيعا لهم، إلا أنه انتقد وجود ١٢ ألف فدان تابعة للمحطة وإنتاجها متدن مقارنة بنفس المساحه التي يقوم المزارعون بزراعتها، رغم توفر وسائل ومعدات الانتاج والتجهيزات اللازمة، وطالب بالرقابة الجيدة على المدخلات والمخرجات وان يكون كل العاملين بالمحطة رقيبًا على نفسه. جاء ذلك في لقاء الوزير بالباحثين والعلماء بحضورالدكتور جمال محمد سرحان، رئيس الادارة المركزيه لمحطات البحوث الزراعية والدكتور محمد سليمان محمد رئيس مركز البحوث الزراعيه بسخا.

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