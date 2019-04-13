شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل مؤتمرات دعم التعديلات الدستورية في المحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأحزاب والقوى السياسية في المحافظات تنظيم فعاليات ومؤتمرات تأييد التعديلات الدستورية المقترحة، في بورسعيد، نظم حزب الوفد مؤتمرً جماهيريًا حاشدًا للدعوة للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية، بحضور المستشار بهاء ابو شقة، رئيس الحزب ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب وسليمان وهدان نائب رئيس الحزب ووكيل المجلس، وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ونائب رئيس حزب «مستقبل وطن».

وطالب «أبوشقة»، المواطنين بالنزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ووجه كلمة للحضور جاء فيها «أقول للجميع انزل وعبر عن رأيك بوضوح، لأن رأيك شهادة والشهادة لا يصح قانونًا أو شرعًا أن تحجب بأي صورة وهذا الأسلوب الأمثل للديمقراطية.

وقال «وهدان» إن التعديلات الدستورية ليست بدعة وتحدث في دول العالم المتقدم والثالث، وهناك دساتير تم تغيرها خلال عام أو عامين، مشيرًا إلى أن الدستور شأن محلى يتواكب مع المرحلة والاستقرار، وكنت أتمنى أن يكون هذه الدستور جديدا، ويتم تعديل دستور 2014 بشكل كامل خاصة مع الانطلاقة الجديدة وحالة التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وشدد«عابد» على أهمية المشاركة الجماهيرية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من أجل استكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققتها مصر.

وفي السويس، نظم ائتلاف شباب الجانين مؤتمرًا بعنوان «دور المجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة» بقرية عامر تحت شعار «افهم ثم قرر» .

وقال النائب السابق جلال مازن، منسق المؤتمر، ان الهدف من المؤتمر إجراء حوار مجتمعي مع كافة طوائف الشعب لتوضيح التعديلات الدستورية، مطالبا بضرورة المشاركة وعدم السلبية

وفي أسيوط، قدم الدكتور شحاته غريب شلقامى، نائب رئيس جامعة أسيوط شرحاً تفصيلياً لمواد الدستور المطروحة في الاستفتاء خلال ندوة نظمتها الجامعة، مشيرًا إلى أنها تعبر عن تطور المجتمع وتلبي احتياجاته، باعتبار أن الدستور وثيقة تضمن للمجتمع حقوقه وتعبر عن أحلامه وطموحاته

في سوهاج، واصلت امانة حزب مستقبل وطن ندواتها ومؤتمراته المكثفة لشرح التعديلات الدستورية، وحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء عليها.

وقال اللواء محمد مصطفى، أمين عام الحزب بالمحافظة ندوات ومؤتمرات جماهيرية لشرح التعديلات الدستورية بمختلف مراكز المحافظة، بمشاركة من مختلف أمانات لجان الحزب، لافتا إلى أن عدد من أعضاء مجلس النواب وأمناء اللجان بالحزب حاضروا في هذة الندوات والمؤتمرات، وتناولوا شرح مفصل للتعديلات الدستورية، وأهميتها للدولة والمواطنين في المرحلة الحالية، وأهميتها في رسم ملامح المرحلة المستقبلية القادمة.

وفي بنى سويف، شهدت المحافظة 3 مؤتمرات جماهيريًة حاشدًه، بدات بمؤتمر نظمه النائب عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بني سويف، بمركز شباب العبور، ومؤتمرا نظمه حزب مستقبل وطن في قرية دنديل بمركز ناصر، إلى جانب مؤتمر الثالث في قاعة المؤتمرات بجامعة بنى سويف نظمه حزب «صوت الشعب» لشرح مواد الدستور المنتظر الإعلان عن الاستفتاء على تعديلها.

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شارك في المؤتمرات ممثلون للقيادات التنفيذية السياسية والنقابية والشعبية والدينية بالمحافظة، للاستماع لشرحٍ من الدكتور على مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف والنائب عاطف عبدالجواد، عن المواد المقترح الاستفتاء تعديلها.

وفي المنيا، عقد كلا من هشام عبدالجابر، عمدة قرية طوه بمركز المنيا، وعاطف عبدالجابر، عضو مجلس الشوري السابق، ورئيس مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، شقيقي المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف الحالي، مؤتمرا جماهيريا موسع داخل منزل العائلة بالقرية حول التعديلات الدستورية، بحضور النائب علاء السبيعى، أمين حزب مستقبل وطن والدكتور شحاته غريب، نائب رئيس جامعة اسيوط، والدكتور عصام خلف، وكيل كلية دار العلوم بجامعه المنيا، ولفيف من أعيان قرى مركز المنيا وائمة ومشايخ الاوقاف وقساوسة المحافظة.

وتحدث علاء السبيعي، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة عن التعديلات والهدف منها مؤكدا أن التعديلات تابعه من مجلس النواب وبموافقة أغلبية المجلس .

وفي قنا، شارك النائب عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس ائتلاف دعم مصر، نائب رئيس حزب مستقبل وطن في مؤتمر جماهيري بقرية «دنفيق» بمركز نقادة تحت رعاية النائب حمدى سعد عضو مجلس النواب وبحضور النائب مصطفى بكرى وأسامة الهوارى أمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا واﻷنبا بيمن أسقف نقادة وتوابعها ودعا إلى ضرورة الخروج بكثافة للتأييد التعديلات وسد الطريق على مروجى الشائعات والفتن وإثبات تماسك ووعى الشعب.

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن أيضا الحفاظ على استقلال القضاء وتمثيل ملائم للشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والعاملين بالخارج في المجالس النيابية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس الشيوخ ليعاون مجلس النواب وليضم أكبر عدد من أصحاب الخبرات ليدلى كل منهم برأيه من خلال قناة شرعية هدفها الحفاظ على الوطن.

وأكد أسامه الهوارى الأمين المساعد لأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، أن دستور 2014 كُتب بنوايا حسنة، ثم تبين وجود مواد مفخخة تعوق مسيرة الدولة نحو البناء والاستقرار ولهذا جاءت التعديلات الجديدة مطالبا الجميع بالمشاركة بكثافة في الاستفتاء والموافقة على التعديلات الدستورية التي تهدف لاستكمال مسيرة بناء الدولة

وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن التفاف الجماهير من أبناء قرى ومركز نقادة للمشاركة في مؤتمر دعم التعديلات الدستورية، يؤكد على إحساس الجميع بالهم الوطنى، وتأكيد لاحترام وتقدير أبناء نقادة للحظة الراهنة التي تتطلب دعم مصر بكل قوة.

في البحيرة، نظمت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة دمنهور والمحافظة، سباق للدراجات في مدينة دمنهور تحت «شعار دستورنا بايدنا.. انزل شارك» للتعريف بالتعديلات الدستورية، وارتدى خلالها المشاركون تي شيرتات تحمل شعار المهرجان

حضر المارثون المحافظ اللواء هشام آمنة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، واللواء عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العامة للمحافظة، والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وحث المحافظ الشباب المشاركين على المشاركة الفعالة في الاستفتاء ودعوة المواطنين على المشاركة برأيهم في الاستفتاء.

ونظمت الجمعية المركزية المشتركة وجمعيات الائتمان والاصلاح الزراعى بالبحيرة، والعاملين بقطاع الزراعة بالبحيرة، مؤتمرا جماهيريا لجموع الفلاحين والزراعيين، بقاعة المؤتمرات بمجمع دمنهور الثقافى، لدعوة الفلاحين والمزارعين للخروج والمشاركة بفاعلية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفي كفرالشيخ، نظمت شركة الدلتا للسكر مؤتمرا حاشدا بعنوان «خليك مسؤول وشارك في استقرار بلدك»بحضور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وعدد من أمناء وأعضاء الأحزاب بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمسئولين بالشركة ،والمئات من العاملين بالمصنع وأهالي مركزي الحامل والرياض، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، لتأييد التعديلات الدستورية بحضور الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، وتناول المؤتمر الموادالتي سيتم تعديلها، وخاصة كوته المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تناول الهدف من التعديلات من دعم المرأة وضمان تمثيلها في البرلمان بنسبة كبيرة تقديرا لدورها في الحياة السياسية .