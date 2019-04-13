شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حملات مكبرة لمواجهة كافة المظاهر السلبية بالعاصمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على استمرار شن الحملات المكبرة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لمواجهة كافة المظاهر السلبية بالعاصمة والمتمثلة في إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والمحلات المخالفة والتلوث البيئي لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

وصرح محافظ القاهرة بأهمية العمل الجماعي لمواجهة كافة المظاهر السلبية في شوارع العاصمة بتكاتف اجهزة الأحياء مع شرطة المرافق والإدارة العامة لقوات الأمن وأقسام الشرطة بتنفيذ الحملات المكبرة لمواجهة التشوهات وانتشار الباعة المتجولين واستغلالهم لأرصفة المشاة وغيرها من المخالفات والعمل بحزم وتنفيذ القانون والتصدى لعدم إعادة المخالفة مرة أخرى بعد إزالتها.

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وصرح اللواء هشام أبوالنصر، مدير إدارة شرطة المرافق، بأن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع إشكالها مستمرة بناء على تعليمات محافظ القاهرة وتتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتي اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها في فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهري والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون بما يساهم في إعادة الوجه الحضاري للعاصم، مؤكداَ على أن جميع الحملات التي تمت على مدار الخمس أيام متواصلة حتى أمس بكافة المناطق الأربعة ففي المنطقة الشرقية شملت حى السلام أول زهراء السلام مصنع البلاستك وشارع الرخام خلف شركة جلاسكو والشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة ودور العبادة وشملت أيضا حي مصر الجديدة وحى شرق وغرب مدينة نصر وحى النزهة وحى عين شمس وحى المطرية.

كما شملت الحملة المنطقة الشمالية حي روض الفرج وحى الساحل وحى الزيتون وحى الشرابية كما شملت الحملة المنطقة الغربية حي الوايلى شملت كوبري غمرة والشوارع المحيطة وحى والموسكى شملت منطقة المسارح والشوارع المحيطة وحى عابدين وحى الأزبكية وحى وسط ( الجمالية ) وحى بولاق وشملت الحملة الشوارع والميادين الرئيسية والمنشآت الهامة والحيوية بدور العبادة والمدارس ومحطات المترو كما امتدت الحملة المكبرة إلى المنطقة الجنوبية شملت حي المقطم وحى حلوان وحى المعادى وحى مصر القديمة وحى السيدة زينب وحى المعصرة شملت الورش والمحلات المخالفة بمنطقة وادي حوف والشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة ودور العبادة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر بأن الحملة المكبرة نتج عنها 1580 إزالة إدارية و274 محضر إشغال طريق و61 محضر تلوث بيئي و66 محضر بائع متجول مؤكد على إن الحملات مستمرة لحين تحقيق أهدافها.

محافظة القاهرة تنفذ حملات مكبرة لمواجهة كافة المظاهر السلبية بالعاصمة

محافظة القاهرة تنفذ حملات مكبرة لمواجهة كافة المظاهر السلبية بالعاصمة