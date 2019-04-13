شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ٣ ساعات من افتتاحه.. شركات ملتقى التوظيف بأسوان تغادر بدعوى ارتفاع الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الاستياء بين المتقدمين لملتقي التوظيف الذي تم تنظيمه اليوم باستاد أسوان لاستقبال شباب الخريجين الراغبين في الحصول على فرص عمل، حيث فوجئ المتقدمون بمغادرة الشركات المشاركة في الملتقي بعد نحو ٣ ساعات من افتتاح وزير الشباب والرياضة لملتقي التوظيف، وأرجع ممثلو الشركات مغادرتهم لمكان الملتقي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

واستمر توافد الشباب والمتقدمين إلى مقر الملتقي باستاد أسوان، بعد أن تم الاعلان في وقت سابق عن استمرار الملتقي من العاشرة حتي الرابعة عصرا، وسط حالة من الاستياء بين المتقدمين الذين أكد بعضهم قطع مسافات طويلة من مراكز وقري أسوان آملين في تقديم أوراقهم. يذكر أن عدد الشركات المشاركة يبلغ 22 شركة قطاع خاص، و١١ شركة وفندق من أسوان.