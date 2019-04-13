شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 20 شخصًا في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 20 شخصا السبت، إثر وقوع تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي «قنا- دشنا» أمام قرية الجزيرية بمركز قنا، وقد تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا إخطارًا بوقوع تصادم.

وكشفت التحريات وقوع تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي بمركز قنا وأسفرت عن إصابة كل من حسناء زغلول 20 سنة وأحمد عطا الله 35 سنة وابراهيم محمد عارف 13 سنة وامال ابراهيم محمد 17 سنة وهانى عبداللطيف 50 سنه وسعاد أحمد حسن 60 سنة وسامية إبراهيم محمد 22 سنة وأحمد محمد عبدالعال 50 سنة وعلاء فهيم 29 سنة وخالد جلال صدقي 56 سنة ومحمد حسن حسان 5 سنوات وعبدالرحمن عبدالحميد 6 سنوات وشقيقته كريمه 7 سنوات وجاد المولى محمود 23 سنة ومحمود عبدالراضي محمد 53 سنة وعلى مبارك عباس 52 سنة وشحاته احمد جبريل 57 سنة ونعمه عبدالحميد يوسف 24 سنة وعبير محمد مصطفى 18 سنة وسلمى سيد رمضان 4 سنوات وتم نقلهم لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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