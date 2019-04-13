شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن تخصيص رقم قومي لكل وقف من خلال «أطلس الوقف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بأن عدد مجلدات أحدث أطلس بكل الوقَف الخيرى، والأهلى، والمشترك في البلاد، بلغت حتى الآن «92 مجلداً» بكل بيانات الوقَف، موزعة على الجمهورية برقم قومى لكل وقَف، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وهيئة المساحة، بتفاصيل كل وقَف بقاعدة بيانات وميكنتها، ويشمل الأراضى وعمارات المنشآت الوقفية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف السبت، مع رئيس هيئة المساحة، ووكلاء ومديري الأوقاف بالمحافظات، ومسؤولي المساحة، ورئيس هيئة الأوقاف.

وأضاف أنه تم إنجاز أطلس الوقَف من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والاتصالات وهيئة المساحة، موضحاً أنه شمل عدة مراحل، منها التسجيل الورقى لكل الوقَف في المناطق بالمحافظات، واصفاً ما تحقق بـ«شهادة ميلاد جديدة للوقف في مصر»، مشيرًا إلى توحيد البيانات، ورفعها على المواقع من خلال تقنيات مساحية بالغة الجودة وبدون أي أعباء مالية على الوزارة.

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ولفت إلى أنه سيتم تسجيل الأطلس في موسوعة «جينيس» بالتعاون مع هيئة المساحة، كأضخم أطلس متضمنا رقم وأسم الحجة ونوعها «أهلى أو خيرى»، مبينا أنه سيتم لاحقاً تسجيل قيمة الوقف الاقتصادية والاستثمارية، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستكون تحويل الوقف لتحول رقمى مميكن بعد حصر الوقف، واستعراض المشاكل التي واجهت فريق التسجيل.

من جهته، استعرض الدكتور «علاء الحايس» ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكلفة مشروع أطلس، موضحا أنها بلغت «44 مليون جنيه»، مشيراً إلى أن الأطلس يتضمن كل الوقف بأنواعه، وأنه يتم تخصيص مكتب خاص لأى استفسار عن الوقف، مضيفاً أنه خلال شهرين سيتم وضع نظام إليكترونى لتحصيل مال الوقف لمتابعة السداد والتسعير العادل للوقف.

وبدوره، قال رئيس هيئة المساحة الدكتور «على محمد» إن أطلس الوقف فخر لمصر ودليل قوى للتعاون بين أجهزة الدولة بحصر الوقف في «26» منطقة وقف بالجمهورية بكل البيانات الرقمية عن الأوقاف، بما يساعد في اتخاذ أي قرار بشأن استثمار الوقف وتطويع التكنولوجيا لخدمة الوقف.