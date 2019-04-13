شكرا لقرائتكم خبر عن خلف الحبتور بافتتاح مضمار الهجن بشرم الشيخ: عسى يعم السلام كل أنحاء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رجل الأعمال الإماراتى خلف أحمد الحبتور، فى افتتاح مضمار رياضات الهجن فى شرم الشيخ، مهنئا اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ على جهوده فى بناء المضمار، متمنيًا للقائمين على المشروع والقائمين كل النجاح والتوفيق.



خلال افتتاح مضمار الهجن

من ناحية أخرى، وثق الحبتور، زيارته لمدينة شرم الشيخ بالتقاط العديد من الصور، قائلا: "صور تذكارية تخليداً لهذه الزيارة الجميلة إلى شرم الشيخ، فى ميدان أيقونة السلام، عسى أن يعم السلام فى كل أنحاء جمهورية مصر العربية الشقيقة والعالم العربى بأجمعه، بإذن الله تعالى".





كما قدم الحبتور الشكر للمحافظ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء على الاستقبال الحار والترحيب الطيب خلال زيارته الأولى لهذه المنطقة الرائعة فى جمهورية مصر الشقيقة، على حد وصفه، مؤكدا: "بإذن الله أعود إليها قريباً".



الحبتور فى شرم الشيخ

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ووجه رجل الأعمال الدعوة إلى المسئولين ورجال الأعمال الإماراتيين إلى القدوم إلى شرم الشيخ والمساهمة فى تطويرها والاستثمار بها، كما وجه الحبتور الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، على حسن استقباله فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك على تسمية شارع الشيخ زايد فى مدينة شرم الشيخ.



مضمار الهجن فى شرم الشيخ



