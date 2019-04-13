شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يهنئ عضوا بالهيئة لحصوله على زمالة كلية الدفاع الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها، إن المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة هنأ المستشار عماد عبد العليم معوض بهيئة قضايا الدولة لحصوله اليوم على إجازة زمالة كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بتقدير امتياز فى البحث المقدم منه تحت عنوان رؤية مستقبلية للدور الروسى بالمنطقة العربية.

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