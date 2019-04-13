"القومى للمرأة" ينظم دورة تدريبية لتمكين المرأة الريفية الأفريقية اقتصاديًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية حول" تمكين المرأة الريفية الأفريقية اقتصادياً من خلال تدريبها على إقامة مشروعات صغيرة" بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لعدد 30 فتاة وسيدة ريفية من عدد من الدول الأفريقية اللاتى تم ترشيحهن من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فى الفترة من 14 حتى 18 أبريل.

ويهدف البرنامج التدريبى إعداد كوادر نسائية من كل البلاد الأفريقية المشاركة فى الدورة قادرة على تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية من خلال تدريبهن على تنفيذ بعض المشروعات الصغيرة ومساعدتهن فى نقل خبرتهن التى سيكتسبنها فى هذا المجال للسيدات فى بلادهن، بالإضافة إلى الخروج بمبادرات من قبل المشاركات للتنفيذ فى بلادهن بعد الاستفادة من أعمال الدورة والتجارب التى سيتم عرضها، كذلك يهدف البرنامج التدريبى التعرف على كيفية إنشاء آلية للمرأة الريفية بهدف توجيهها إلى مجالات العمل الناجحة وربطها بالنطاق الخارجى للقرية.

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وتأتى الدورة التدريبية فى ضوء السعى نحو تعزيز الوضع الاقتصادى للمرأة الريفية الأفريقية مما يمنحها فرصة التمكين وتوفير الدخل المستدام الذى يمكن أن يرفع مستوى معيشتها، بالإضافة الى منح المرأة الريفية فرصه عادلة للمساهمة بدور منتج فى المجال الاقتصادى .

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى يتضمن استعراض عدد من الموضوعات الهامة مثل مفاهيم التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة الريفية، والاحتياجات الاساسية للمرأة الريفية والتحديات التى تعوق إقامة المشروعات الصغيرة، والأسس الأولية لبناء المشروع من دراسة الجدوى وملائمة المشروع وفقاً للموارد المتاحة، وطرق التنفيذ والمتابعة والتقييم، بالإضافة الى كيفية بناء القدرات وتطوير الذات، ودور التكنولوجيا الحديثة فى المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية .

كما سيتم عرض طرق تمويل المشروعات الصغيرة ومبادئ الشمول المالى ودورها فى خلق رأس المال، واستغلال الدعم الموجه من الدولة للمشروعات الصغيرة للمرأة الريفية مع "عرض تجربة المجلس من خلال مشروع الاقراض والإدخار"، وطرق السلامة وحماية المرأة من المخاطر فى بيئة العمل، ووسائل التسويق غير التقليدية ومنافذ البيع لمنتجات المشروعات الصغيرة، بالإضافة الى تنظيم جلسات مهارات التفاوض الشخصى والجماعى التى تأهل المرأة لإقامة مشروعات صغيرة ناجحة .