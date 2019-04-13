وكيل الأوقاف: قبطى تبرع بأكبر مبنى لإنشاء مدرسة لتعليم القرآن بالبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف، أن مواطن قبطى من البحيرة تبرع بمكان لأكبر مدرسة قرآنية بالمحافظة تشمل مكان التحفيظ واستراحة للطلاب لنعلم أولادنا القرآن. وأضاف، شعلان، خلال مؤتمر بأكاديمية الأوقاف حول أطلس الممتلكات وخطة رمضان، أن المدرسة بها 9 شيوخ عمود على غرار الأزهر القديم. Advertisements

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