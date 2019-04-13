شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: أطلس ممتلكات الوزارة شهادة ميلاد لكل قطعة وقفية ومسجلة فى موسوعة جينس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أطلس الأوقاف انتهى فى 92 مجلدا لحصر الممتلكات الذى بدأت فكرته بعد العثور على نسختين لعام 1914 ونسخة لعام 1918.

وأضاف خلال مؤتمر بأكاديمية الأوقاف حول أطلس الممتلكات وخطة رمضان، أن الأطلس بموجب بروتوكول مع المساحة والاتصالات بجهد 100 موظف وفنى فى حصر ورقى منهم 40 موظفا من الأوقاف والمحاسبة عملوا على مدى 3 سنوات ليل نهار وفرق موازية بهيئة الاوقاف وأخرى لمنطقة الأوقاف ولجنة للمساحة ولجنة للاتصالات عملة ليل نهار.

وأشار إلى أن أطلس الأوقاف قدم شهادات ميلاد لكل قطعة وقفية، حيث جرى مطابقة بيانات كل جهة مع الأخرى فى عمل ضخم لم يسبق لهيئة المساحة أن تخرج عملا مستحيل فى هذا الحجم ولا يوجد أطلس وقفى فى العالم بهذه الدقة والحجم.

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وأوضح أن الأوقاف ستسجل اطلسها فى موسوعة جنس للأرقام القياسية كأكبر أطلس، مضيفا أنه جاء على مصر وقت أنه لم يوجد بمصر جائع من بين أهلها أو الغرباء لعظم حجم الخير والبر والوقف.































































