شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى مشترك لوزيرى خارجية مصر وبولندا فى قصر التحرير غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى سامح شكرى وزير الخارجـية غداً الأحد، مع ياتسيك تشابوتوفيتش وزير خارجية بولندا، وذلك بقصر التحرير ويعقب المقابلة مؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين.
كانت وزارة الخارجية قد استضافت الأربعاء الماضى، محادثات سياسية مع دول تجمع الفيشجراد الأربعة (سلوفاكيا - التشيك - المجر - بولندا) على مستوى المدراء السياسيين، حيث ترأس الوفد المصرى السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
وتتولى سلوفاكيا الرئاسة الدورية الحالية لمجموعة الفيشجراد، التى تعد محفلاً تنسيقياً للدول الأربع التى هى أيضاً أعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ومن المقرر أن تنقل رئاسة المجموعة إلى جمهورية التشيك يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صحفى مشترك لوزيرى خارجية مصر وبولندا فى قصر التحرير غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.