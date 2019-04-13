رويترز: المجلس العسكرى فى السودان يعلن تشكيل حكومة مدنية وإلغاء حظر التجوال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس المجلس العسكري فى السودان عن تشكيل حكومة مدنية بالتشاور مع القوى السياسية، ورفع حظر التجول وإطلاق سراح المحتجزين بموجب الطوارئ. وأضاف فى تصريحات نشرتها وكالة رويترز للأنباء ان الفترة الانتقالية الجديدة تستمر لعامين بحد أقصى وحل حكومات الولايات ، كما طالب المواطنين المساعدة في العودة إلى الحياة الطبيعية .

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