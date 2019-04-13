شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تلقينا 146 ألف شكوى بمنظومة الشكاوى بالربع الأول من العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - تطبيق جديد على الموبايل لتسجيل الشكاوى والاستفسارات ومتابعتها وإجراءات الحكومة حيالها

- ربط 99 جهة رئيسية بالمنظومة تشمل الوزارات والمحافظات و40 هيئة وجهازًا ومجلسًا وجامعة و2074 جهة فرعية لخدمة المواطن

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لمتابعة الجهود المبذولة من أجل التعامل مع شكاوى المواطنين خلال الربع الأول من العام الجارى، للعمل على إيجاد الحلول السريعة لها، كما تم استعراض جهود بناء وتطوير تطبيق الهاتف المحمول "فى خدمتك" للتعامل مع شكاوى المواطنين.

وفى بداية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة إيلاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أهمية خاصة، وسرعة التعامل مع الشكاوى المختلفة فى كافة المجالات، من أجل تيسير الحياة على المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور طارق الرفاعى الجهود المبذولة من قبل مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية للوفاء بتكليف رئيس الوزراء الخاص ببناء وتطوير تطبيق المحمول "فى خدمتك" وربطه بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

من جانبه، أشار الرفاعى، إلى قرب الانتهاء من إنجاز تطبيق جديد على الموبايل، منوهًا أن التطبيق الجديد يأتى فى إطار تنفيذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتيسير وتنويع سبل تواصلالمواطنين مع الحكومة من خلال المنظومة بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات، ويعزز ثقة المواطنين ومستوى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة.

وذكر أنه من المخطط إصدار نسختين من التطبيق؛ النسخة الأولى بعنوان " فى خدمتك " كقناة تواصل عصرية بين المواطن والمنظومة والعكس، والنسخة الثانية ستكون مٌخصصة للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة دورة العمل بالمنظومة ومؤشرات أداء جميع الجهات المرتبطة بها.

ويتيح التطبيق الجديد، وفقًا لما أكده الدكتور طارق الرفاعى، تسجيل شكاوى المواطنين بالتفصيل، وتشمل عرض الموضوع، والوصف، وإرفاق الملفات والصور، كما يتيح لمقدم الشكوى الاطلاع على التفاصيل الكاملة الخاصة بها ورد الجهة المنوط بها ايجاد حل لها.

وتكمن أهمية التطبيق فى إعتباره احد وسائل تواصل المواطن مع الحكومة فى اتجاهين حيث يمكن المواطن من تسجيل شكواه ومتابعتها وتسجيل تعليقاته عبر التطبيق بالإضافة إلى إرسال الإستفسارات المختلفة، ومن ناحية أخرى يعد التطبيق وسيلة لتواصل الحكومة مع المواطن عن طريق إعلام المواطن بالإجراءات المتخذة حيال الشكاوى المسجلة علىالمنظومة، والرسائل والتنويهات الموجهة للمواطنين.

كما استعرض مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تقريرًا تضمن عرض وتحليل شكاوى المواطنين التى استقبلتها المنظومة خلال الربع الأول من العام 2019م.

Advertisements

وأشار إلى أن إجمالى عدد الشكاوى المٌسجلة على المنظومة خلال الفترة المذكورة بلغ (146140) شكوى مقارنة بعدد (94181) شكوى عن نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 55%، ليصل إجمالى ما تم تسجيله على المنظومة خلال الفترة منذ مطلع يوليو 2018إلى ما يقرب من 400 ألف شكوى.

وبلغ إجمالى عدد الشكاوى التى تم الإنتهاء من فحصها والرد عليها خلال الربع الأول من العام الجارى (131075) شكوى، مقارنة بعدد (96793) شكوى عن نفس الفترة من عام 2018 بزيادة قدرها 35%، ليصل إجمالى ما تم فحصه والرد عليه منذ مطلع يوليو 2018 نحو 300 ألف شكوى.

وبالنسبة للوزارات التى اختصت بالنسبة الأكبر من استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين وحسمها، جاءت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى المرتبة الأولى من حيث عدد الشكاوى التى تم استقبالها خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 22% يليها وزارات؛ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والداخلية، والصحة، بنسب 16%، 9%، 8%، 7%، 5% على التوالى، كما تميزت وزارات؛ الكهرباء والطاقة المتجددة، والأوقاف، والبيئة، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، فى نسبة حسم الشكاوى الموجهة اليها.

وبالنسبة للمحافظات الأعلى نصيبًا من استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين فقد جاءت محافظة القاهرة أعلى المحافظات يليها محافظات الجيزة والمنوفية والدقهلية والإسكندرية والشرقية، وقد حققت محافظات كفر الشيخ والبحيرة والقليوبية والمنيا نسبة حسم للشكاوى أعلى من 90% من اجمالى الشكاوى الموجهة اليها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استمرت فى استقبال كافة رسائل وشكاوى المواطنين المتعلقة بتراكمات القمامة، طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء وذلك من خلال رقمى الواتس آب (01555516528- 01555525444) لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة، والبوابة الإلكترونية للمنظومة (www.shakwa.eg) أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.

وأضاف: كانت لمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة -القليوبية) النصيب الأكبر من الشكاوى التى تم تلقيها بشأن تجمعات القمامة بنسبة بلغت 58% من إجمالى الشكاوى التى وردت خلال الفترة يليها محافظات الإسكندرية والمنوفية والدقهلية والغربية.

ولفت الرفاعى إلى أن المحافظات حققت تفاعلا كبيرا على كافة المستويات والمناطق سواء الحضر أو الريف استجابةً لما ورد برسائل وشكاوى المواطنين، وأسفرت جهود المحافظات عن رفع وإزالة اكثر من 4 ملايين من الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات القمامة والمخلفات تركزت معظمها بمحافظات القاهرة الكبرى.

وحققت محافظات كفر الشيخ والدقهلية وأسيوط والمنوفية والمنيا والقليوبية والشرقية اعلى المعدلات فى سرعة الاستجابة، كما حققت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية والرى والبيئة والنقل استجابة عالية وسريعة للشكاوى والرسائل التى تدخل فى نطاق اختصاص كل منها، ومازالت الوزارات والمحافظات تتفاعل مع رسائل وشكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل مع المنظومة.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أن أهم الجهود المبذولة من مسئولى المنظومة خلال الربع الأول من العام الجارى تمثلت فى التوسع فى شبكة الجهات المرتبطة إلكترونيا بالمنظومة، حيث امتدت جهود المنظومة خلال هذه الفترة لربط الجهات الحكومية بها تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، حيث تم ربط عدد (6) جهات رئيسية جديدة إلكترونيًا بالمنظومة يتبعها عدد (143) جهة فرعية، ليصل إجمالى الجهات التى تم ربطها على المنظومة إلى 99 جهة رئيسية (بواقع 32 وزارة و27 محافظة و40 هيئة وجهاز ومجلس وجامعة) وعدد 2074 جهة فرعية تعمل جميعها فى خدمة المواطن واستقبال شكواه والبت فيها الكترونيا، لافتًا إلى أن الجهات الجديدة تمثلت فى جامعة المنصورة، جامعة بنى سويف، الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة، شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وذكر أن إجمالى عدد الزيارات الميدانية التى تمت خلال الربع الأول من العام الجارى بلغ 66 زيارة ميدانية للوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات والجامعات لزيادة فاعلية المنظومة وتحسين معدلات الاستجابة للشكاوى، وكذا تم تنفيذ 25 ورشة عمل خلال الفترة تحت رعاية وبحضور بعض المحافظين والقيادات بغرض رفع كفاءة وتدريب العاملين بالجهات الحكومية على تلقى الشكاوى الحكومية وكيفية التعامل معها وكذا كيفية التعامل مع النظام الالكترونى للمنظومة.

كما تم استعراض نماذج من جهود الجهات للاستجابة للشكاوى والحد من أسبابها مثل التعامل مع شكاوى البطاقات والسلع التموينية، والتعامل مع شكاوى التأمينات والمعاشات وبلاغات طفل بلا مأوى وحياة كريمة، والتعامل مع شكاوى الصحة، وغيرها.