القوى العاملة: تجهيز 38 مركزا ثابتا للمهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل بجميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:

صرح وزير القوى العاملة محمد سعفان بأنه سيتم خلال العام الحالي الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية لـ38 مركزا ثابتا للمهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل بمختلف المحافظات، فضلا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة) للقرى الأكثر احتياجا.

جاء ذلك في كلمة وزير القوى العاملة، اليوم السبت، خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن بحضور محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة؛ بهدف التدريب على مهن التفصيل والخياطة ورفع مستوى المتدربين المهني والتوعوي بقواعد السلامة والصحة المهنية، ونشر ثقافة احترام القانون ونشر الوعي بين العمال بحقوقهم وواجباتهم في العمل.

وأشار سعفان أنه يتم في إطار المبادرة الرئاسية التدريب على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن، مشددا على أن الوزارة تعمل جاهدة لتطوير ملف التدريب داخل مصر؛ وذلك بخلق تشابك فعال بين التدريب والتشغيل، حيث تستند هذه الرؤية إلى نظرة طموحة لجعل الشباب مؤهل لسوق العمل المصري والعالمي، الأمر الذي لن يتأتى إلا بتطوير هذا الملف فكريا قبل أن يكون تطويرا في المعدات والآلات، فالهدف هو تطوير الإنسان.

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وأضاف "يأتي هذا البروتوكول في إطار اهتمام الوزارة بالتدريب من أجل التشغيل، وتتمثل ركيزتنا الأساسية في تحقيق التدريب الأمثل، والتشغيل الأفضل لهذه الفئة، لجعلها عاملا جاذبا لجميع العمال وراغبي التدريب، بما سيقدم لهم من تدريب لائق في كبرى الشركات وعلى أحدث النظم التكنولوجية، وخلق الرابطة القوية بين آليتي التدريب والتشغيل، الأمر الذي سيجعل العمال يتسارعون للتدريب على متطلبات سوق العمل واحتياجاته، بما يمكنهم من اقتحام سوق العمل داخليا وخارجيا".

وأوضح أن البروتوكول يقضي بقيام ممثلين من الوزارة بإجراء زيارة ميدانية لمركز التدريب التابع للنقابة بمقر مصيفها بأبو قير بالإسكندرية، والتأكد من كفاءته وملائمته، ومدى توافر الإمكانات اللازمة للتدريب والاختبار على هذه المهن، تمهيدا لإصدار التراخيص والموافقات اللازمة لاعتماده، وإتاحته لإجراء الاختبارات اللازمة لاعتماد المدربين، وفقا لأحكام قانون العمل، على أن تقوم النقابة بإعداد دورات تدريب مدربين على مهن التفصيل والخياطة لرفع كفاءة المدربين التابعين للوزارة.

ونوه سعفان بأن الوزارة ستقوم باعتماد الشهادات الخاصة بخريجي الدورات التدريبية التي تتم بمركز التدريب التابع للنقابة العامة، فضلا عن إتاحة ورش التفصيل والخياطة بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة لعقد دورات تدريبية للمرشحين من قبل النقابة العامة، بالإضافة إلى التعاون بين الطرفين في إجراء دورات تدريبية مشتركة لراغبي العمل على مهن التفصيل والخياطة.