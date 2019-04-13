الكلية الحربية تشارك مؤسسة "ابنى" للفئات الخاصة في تنظيم ماراثون رياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شاركت الكلية الحربية مؤسسة "ابنى" للفئات الخاصة وأطفال التوحد، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسئوليتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات الرعاية لذوي الإحتياجات الخاصة.

وشارك في الماراثون الرياضي مدير الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية وعدد كبير من المواطنين ومئات الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وفي نهاية الماراثون نقل مدير الكلية الحربية تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمؤسسة "ابنى" للفئات الخاصة وإتاحة الفرصه لزيارة المؤسسة للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال والتي تتزامن مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء الحبيبة.

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وأكد على أن تنفيذ ماراثون (اجري من أجل أطفال التوحد) يأتي في إطار الروابط القوية بين الجيش وكافة فئات الشعب وخاصة النماذج المملؤة بالأمل ولتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق لهم ولأسرهم.

ووزع مدير الكلية الحربية الهدايا التذكارية على المشاركين من الأطفال الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بمشاركة أبطال الكلية الحربية لهم متمنيين لمصر وجيشها مزيداً من الاستقرار والتقدم.