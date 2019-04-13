تنشيطا للسياحة.. القرية الفرعونية تحتضن ثقافات العالم احتفالا بإنشائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

احتفلت القرية الفرعونية بعيدها الـ35على إنشائها مع أضخم معرض للسفارات والذي ضم 19 سفارة، بحضور عدد كبير من الزائرين من مختلف الدول للتعرف على ثقافات الدول الأخرى، وذلك بهدف تنشيط السياحة المصرية..

حضر الاحتفال وفود من سفارة تونس، فلسطين، اليمن، فيتنام، باكستان سيرلانكا، بوليفيا، كازاخستان، نيبال، المجر، كوت دي فوار، بيرو، الهند، ماليزيا، الصومال، المركزالثقافي الياباني، المركز الثقافي الكوري، المركز الثقافي الهندي،المركز الثقافي الصيني.

افتتح المهرجان بموكب فرعوني وجولة مع السفراء والدبلوماسيين لمشاهدة معروضات السفارات التي تعرض ثقافاتهم وتراثهم وأكلاتهم وأهم أزيائها التي تميزهم جاء بعده استعراضا لعروضا راقصة وأخرى تمثيلية بالزي الرسمي والتراثي.

ووسط أجواء ترحيبية من الحاضرين والسائحين تم عمل تصويت من قبل الزائرين عن أفضل الأكلات التي قدمتها السفارات وملابس فلكلورية وأفضل ديكور والذي حظت فيه دولتي فلسطين وباكستان على أفضل عرض استعراضي راقص كما فازت الهند بدرع أفضل ديكور، وكازاخستان بأفضل ملابس تراثية، كما فازت تايلاندا بجائزة الأطفال.

حضر الاحتفال السفير أرمان ايساجاليف سفير جمهورية كازاخستان لدي مصر الذي أعرب عن سعادته بمشاركته الحفل، مشيدا بدورالحفل في تنشيط السياحة وتدعيم الراوبط الثقافيه بين الدول.

وعبر الدكتور بول باريديس بورتيلا سفير دولة بيرو بالقاهرة عن الحدث، قائلا: بأن سفارته قدمت أهم المأكولات والأطعمة التي تميزت بها دولتهم، مطالبا باقي الدول بضرورة المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي من شانها تساهم في تقارب الثقافات.

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وأعرب سفير الصين بالقاهرة، عن سعادته بمشاركته في الحفل وفي وجود عدد كبيرمن الحضوروالسائحين بمختلف الدول للتعرف على الثقافه الصينية، مؤكدا على العلاقة الوطيدة التي تربط بين مصروالصين معربا امتنانه لتسلمه درع حسن رجب مؤسس القرية الفرعونية وأول سفير مصري في الصين، كما وجه دعوه من مسرح القرية لزيارة المركز الثقافي الصيني للتعرف على المزيد من الثقافة الصينية.

وقال الدكتور ليا قتش علي مدير المركز الثقافي الهندي بالقاهرة، إن الحل الأمثل للتخلص من صراع الحضارات المختلفة في العالم هو التعارف بين الشعوب في الثقافات والديانات والطقوس.

من جانبه، أكد مجدي الزيات مدير القرية الفرعونية بالجيزة، أهمية الدورالذي تلعبه القرية في التنشيط السياحي وربط ثقافات الدول المختلفه ببعضها البعض وعلى مواصلة واستمرارية العطاء الثقافي والتاريخي للقرية.

وقالت إنجي الفرماوي المستشار الإعلامي للقرية الفرعونية، إن المعرض يعد مبادرة سنوية تقيمها القرية الفرعونية بهدف دمج الثقافات وبعضها والتنشيط السياحي في مصر ونشر الوعي المعرفي بالحضارات المصرية القديمة والحديثه باعتبارها رسالتها.

وتجمع القرية الفرعونية بين التاريخ القديم والحديث فكانت متحفا مفتوحا للاثار المصرية التاريخية على مر العصور، فقدمت متاحف شارحة لكل من الحضارت الإسلامية والقبطية والاكتشافات الفرعونية وعرض طرق التحنيط وبناء الأهرامات ونموذج منفرد لمقبرة توت عنخ آمون وشرحها بواسطة مرشدين بجميع اللغات فكان الزائر يحصل على جميع أنواع المعارف في مكان واحد، حتى ساهمت في تكوين شخصية الأجيال الواهية بتاريخها.