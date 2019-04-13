وكيل أوقاف البحيرة: قبطي تبرع بمبنى لتحفيظ القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إن شخصًا قبطيًا تبرع بمبنى لتحفيظ القرآن الكريم، بمحافظة البحيرة.

وأضاف شعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ظهر السبت، بمقر أكاديمية تدريب الأئمة، أن عدد مدارس القرآن بالمحافظة ارتفع من أربعة إلى 54 بمحافظة البحيرة، يقوم عليها أشخاص مصرح لهم من وزارة الأوقاف، ولديهم فكر وسطي.

وقال وكيل أوقاف البحيرة" مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة زاد عددها بسبب خطة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ​