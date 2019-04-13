وزيرة الثقافة تنعي محمد غنيم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ، محمد غنيم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وصاحب رحلة نصف قرن من العطاء، الذي توفي صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت عبدالدايم - في تصريح اليوم - إن الراحل نجح في بناء جسور التواصل الفني والفكري مع مختلف دول العالم وكان له أثراً بالغاً في مختلف الفعاليات المصرية الخارجية التي هدفت إلى رسم صورة واضحة عن الحضارة والثقافة المصرية.

يذكر أن محمد غنيم زار معظم عواصم ومدن العالم خلال الفترة من مارس 1989 وحتى تقاعده عام 2001، كما عمل أيضًا ملحقًا ثقافيًا لمصر لدى واشنطن، وبعد عودته إلى البلاد تولى شئون العلاقات الثقافية الخارجية بوزاة الثقافة منذ عام 1983 حتى عام 1985، ثم عاد لعمله مديراً عاماً لمديرية الثقافة بالإسكندرية وممثلاً لوزارة الثقافة بالمجلس التنفيذي للمحافظة منذ عام 1985 حتى عام 1989.

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كما حصل على درجة الماجستير في الدراما البريطانية ( مسرح شكسبير) من جامعة جورج ماسون بولاية فرجينيا الأمريكية بدرجة امتياز في موضوع مسرحيات البلاط الملكي والسلطة الملكية .. دراسة نقدية في مسرحية العاصفة لوليم شكسبير ، وتم تكليفه في مطلع عام 2001 برئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة بالإضافة لعمله وكيلاً أول لوزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية.

واستعانت به جامعة الدول العربية مديراً تنفيذياً لبرنامج العالم العربي ضيف شرف معرض فرانكفورت الدولي للكتاب عام 2004، كما أهلته اتصالاته الدولية بمنظمة اليونسكو وبرامج الأمم المتحدة والحكومتين اليابانية والإيطالية والمكاتب الاستشارية لأن يتولى اعتباراً من يناير 2002 مهمة المنسق العام لمشروع المتحف المصري الكبير.

كما كلفه المجلس الأعلى للآثار خلال الفترة من 2002 حتى 2010 بإلقاء محاضرات باللغة الإنجليزية باستخدام الوسائط المتعددة حول هذا المشروع العملاق خلال معارض الآثار المصرية المتعددة التي أقيمت بالخارج في دول أوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الآسيوية وعلى رأسها اليابان، وكان صاحب فكرة إنشاء مجلس للثقافة بكل محافظة بعد موافقة الكاتب يوسف السباعي وزير الثقافة الأسبق عام 1975 على تشكيل أول مجلس للثقافة بمحافظة الإسكندرية.​