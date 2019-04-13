القبض على 3 تجار عملة حجم تعاملاتهم 30 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخرين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت نحو 30 مليون جنيه، وخطط أمنية للتصدي لجرائم النقد.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام طالب وتاجر ومستورد، مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء بحساب المذكورين، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني "جارٍ ضبطه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي تبلغ نحو 21 مليون جنيه.

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وتمكنت أجهزة الأمن أيضًا من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج، بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام سائق يعمل بالخارج، وشقيقه حاصل على دبلوم زراعة، ومقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحساب الثاني بأحد البنوك، أو قيام الأول بإرسالها للثاني بحوالات دولارية ليقوم باستلام تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء مركز شرطة جرجا نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.