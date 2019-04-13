محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
أمر النائب العام، بإحالة مدير إدارة التنظيم بحي السلام السابق، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتلقي رشاوي مالية مقابل الإخلال بأعمال وظيفته.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم بصفته موظف عمومي، مدير إدارة التنظيم بحي السلام أول طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من "أسماء. م"، محامية 63 ألف و500 جنيه على سبيل الرشوة- أخذ لنفسه منها 40 ألف جنيه مقابل إجراء واعتماد محاضر معاينات العقارات، الخاص بموكليها، لاستكمال إجراءات إدخال المرافق.
وأكدت التحقيقات أن المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المحامية سالفة الذكر مقابل اجراء واعتماد محاضر معاينات العقارات.
وأخذ عضو الرقابة الإدارية، أذون من النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات الأحاديث الهاتفية التي تتم بين المتهم والمحامية التي طلب منها الرشوة، حيث أسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت صحة واقعة طلب المتهم الأول لمبالغ مالية، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط مُقدم مبلغ الرشوة وتم ضبطه متلبس.
كانت هذه تفاصيل خبر طلب رشوة بـ 63 ألف جنيه.. إحالة مدير "التنظيم" بحي السلام للمحاكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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