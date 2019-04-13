قوافل الداخلية الطبية تجوب قرية شندوره بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، قافلة طبية للكشف بالمجان على أهالي قرية شندوره بدائرة قسم شرطة الجناين، ضمن مبادرة "كلنا واحد" التي تشارك بها الوزارة.

ضمت القافلة الطبية كافة التخصصات على مدار يومين، ومدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، ولتوقيع الكشف الطبي على أهالي قرية شندوره بدائرة قسم شرطة الجناين، حيث أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبي على 411 مواطن، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

جاء ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين واستمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطني القرى الأكثر احتياجا وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.