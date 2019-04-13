مصر | "2500 جرام هيروين".. سقوط 7 من أكبر تجار المخدرات في جنوب سيناء وأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "2500 جرام هيروين".. سقوط 7 من أكبر تجار المخدرات في جنوب سيناء وأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وأجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن ( جنوب سيناء ، أسيوط )، بحملات أمنية نوعية مكبرة استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق مديريتي أمن جنوب سيناء وأسيوط.

وأسفرت الحملات عن ضبط ( عدد 7 من العناصر الإجرامية ) وبحوزتهم ( 2,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين ، 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش ، 20 كيلو جرام لمخدر البانجو ، 250 جرام لمخدر الأفيون ، عدد 3645 قرص مخدر ، سلاح نارى وذخائر ) وذلك على النحو التالي :

أولاً - بنطاق محافظة جنوب سيناء : تم ضبط ( عدد 6 من العناصر الإجرامية الخطرة ) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,500 كيلو جرام ) .

عدد ( 34 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 3,500 كيلو جرام ) .

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 20 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 250 جرام ) .

طبنجة عيار 9مم .

عدد ( 11 ) خزينة لأسلحة نارية .

عدد ( 34) طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

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مبالغ مالية .

عدد ( 2 ) سيارة .

عدد ( 4) هاتف محمول .

ثانياً - بنطاق محافظة أسيوط : تم ضبط ( أحد العناصر الإجرامية الخطرة – سبق إتهامه فى قضيتى " خطف شخص ، سلاح بدون ترخيص " ) ، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وذلك حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة منفلوط وبحوزته الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 500 جرام ) .

عدد ( 3645 ) قرص مخدر .

مبلغ مالى قدره ( 67310 ألف جنيه ) .

عدد ( 3 ) هواتف محمولة .

سلاح أبيض .

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.