مصر | "178 قضية تهريب بتعويضات 41 مليونا".. جهود "أمن المنافذ " خلال مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "178 قضية تهريب بتعويضات 41 مليونا".. جهود "أمن المنافذ " خلال مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات وأسفرت جهودها خلال شهر مارس الماضي عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (178) قضية عبارة عن تهريب "ملابس جاهزة – أجهزة لاسلكية – أقمشة أجنبية الصنع - مستلزمات طبية – لعب أطفال – أدوية بيطرية – عقاقير طبية بشرية – عطور – معدات مطاعم –أجهزة كهربائية – قطع غيار دراجات – أثاث - مُكملات غذائية – أحبار طباعة – ماكينات – كماليات سيارات – أدوات منزلية – هواتف محمولة - قطع غيار سيارات " بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا ( 41,712,750 – واحد وأربعون مليون وسبعمائة وإثنى عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً مصرياً).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط (22) قضية عملات أجنبية ومحلية مختلفة .. إجمالى المبالغ المضبوطة ("مصرى- أجنبى بما يعادله بالجنيه المصرى" 11,030,271 إحدى عشر مليوناً وثلاثون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون جنيهاً مصرياً) .

فى مجال ترويج العملات المقلدة : ضبط (1) قضية بمضبوطات بلغت عدد (14) ورقة مالية فئة المائة جنيه مصرى .

فى مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية: ضبط (27) قضية ، قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره ( 141,576 مائة وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وستة وسبعون جنيهاً ) .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار : ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت (94) عملات معنية أثرية ترجع لعصور مختلفة .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة : ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت ( 1,522 كيلو جرام من المشغولات الذهبية – 100 جرام من الفضة ) .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة : ضبط (37) قضية بمضبوطات بلغت الآتى :

(17,170) قرص مخدر – بالإضافة إلى (58,500 كيلو جرام أقراص مطحونة ومجروشة لعقار مخدر .

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كمية من مخدر الحشيش وزنت (55,858 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 5,410 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 954,027 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1,750 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الماريجونا وزنت ( 43 جرام ) .

كمية من مخدر الكوكايين المخدر وزنت ( 5 جرام ) .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب السولار المُدعم : ضبط (34) قضية بمضبوطات بلغت ( 23384) لتر سولار مُدعم .. قدرت قيمة فارق الدعم بمبلغ وقدره (184,665) مائة وأربعة وثمانون ألف وستمائة وخمسة وستون جنيهاً مصرياً.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الأجهزة اللاسلكية والتصنت : ضبط (8) قضايا .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية : ضبط (15) قضية .

وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.