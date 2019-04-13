مصر | بعد براءة نجله.. جهاز الكسب يطالب صفوت الشريف بسداد 130 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد براءة نجله.. جهاز الكسب يطالب صفوت الشريف بسداد 130 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأثبتت تحقيقات جهاز الكسب الغير مشروع بأن قيمة ما تحصله صفوت الشريف فى قضايا التربح والاستيلاء والكسب الغير مشروع وصل 304 مليون جنيه، تنازل للكسب فقط عن 44 مليون جنيه قيمة 4 قطع أراضى بالإسماعيلية المقدرة بـ34 مليون جنيه، وقطعة أرض بسيدى كرير بقيمة 10 مليون جنيه، بإجمالى مبلغ 44 مليون جنيه، وتنازل عن 130 مليون جنيه فى قضية الأموال العامة وتم حفظ القضية، ورفض دفع باقى المبلغ لجهاز الكسب وأتمام التصالح بشكل كامل، بل طالب اللجوء للمحاكمة مؤكداً بأنه ليس عليه أموال أخرى، حتى قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتة بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية تزيد عن 99 مليونا، وإلزامه برد مبلغ مماثل في مواجهة زوجته وأولاده إيهاب وأشرف وإيمان ، بقدر ما استفادوا بالكسب غير المشروع، في اتهامهم باستغلال النفوذ، وذلك بناءاً على تقرير جهاز الكسب فى تقريره الموجهة لمحكمة جنايات القاهرة، بأن صفوت الشريف مطالب بسداد مبلغ يصل ل130 مليون جنيه من قيمة ما تكسبه بشكل غير مشروع ، حتى عاد مرة أخرى لجهاز الكسب الغير مشروع مطالباً التصالح مع الدولة وألغاء الحكم الصادر وطالبه الجهاز بسداد المبالغ المستحقة عليه.
وأسفرت التقارير الفنية وتقارير الخبراء لصفوت الشريف من خلال فحص الذمة المالية له فى جميع الوظائف التى شغلها فى الجهاز الإدارى بالدولة، عن استغلال نفوذة، وتربحه لأموال سائلة وعقارية بشكل غير مشروع، من خلال فحص الأصول العقارية، والأراضى والفيلات سواء فى التجمع الخامس، وفيلا بالإسماعيليلة، وفيلا بمارينا، وقطعة أرض بالقاهرة، والشركات الاستثمارية وهم 14 شركة، وأسهم بالبنوك.