مصر | ضبط سيدة وابن شقيقها استوليا على 1.5 مليون جنيه من أموال المواطنين بالوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سيدة وابن شقيقها استوليا على 1.5 مليون جنيه من أموال المواطنين بالوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سيدة ابن شقيقها استوليا على 1.5 مليون جنيه من المواطنيين بغرض تشغيلها في التجارة بالمطرية.

وتلقى قسم شرطة الوايلي، عدة بلاغات تفيد بقيام "سمر.م" وابن شقيق لها ويدعى "محمد. م" بالنصب عليهم، وتحصيل منهم مبالغ مالية تعدت 1,5 مليون جنيه بغرض تشغيلها في التجارة الحرة، عن طريق الاتجار في مستحضرات تجميل قادمة من دولة الصين، مقابل أرباح شهرية، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وقامت أجهزة الأمن التابعة لمباحث قسم الوايلي بإجراء التحريات اللازمة والاستماع لأقوال الضحايا، بعد التوصل للمتهمين واعترافهما بتحصلهما من المواطنين على مبالغ مالية تعدت الـ1.5 مليون جنيه بغرض فتح محل لبيع مستحضرات التجميل القادمة من الصين، واستيرادها من الخارج، بنسبة أرباح 20 % شهريا.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.