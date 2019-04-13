مصر | إصابة شخص اصطدمت به سيارة أثناء عبوره محور جوزيف تيتو بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخص اصطدمت به سيارة أثناء عبوره محور جوزيف تيتو بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل شخص إلى مستشفى النزهة إثر اصطدام سيارة ملاكي به أثناء عبوره لمحور جوزيف تيتو في النزهة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب، ونم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت البداية بتلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

وفي ذات السياق فقد شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق بالنسيق مع الإدارات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل، والحد من المخالفات المرورية.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 48 ساعة الماضية ، من رصد 32 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية ، منها 31 سيارات تم تسليمها لمالكها و54سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 21 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين . الجدير بالذكر وجود حملان مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر،و تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى، والدراجات البخارية، وتعزيز تواجد الخدمات المرورية على الطرق، لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

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حبس مغربية انشأت صفحة على موقع إباحي لاستقطاب زبائنها 4 أيام

أمرت نيابة العجوزة بشمال الجيزة، بحبس مغربية 4 أيام، لإنشائها صفحة على إحدي المواقع الإباحية لدعوة راغبي المتعة لممارسة الجنس مقابل المال.

وتعود التفاصيل عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مغربية الجنسية قامت بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية " هوز هير " للدعوة راغبة المتعة لممارسة الجنس وعرض صورها عليها للاستقطاب الزبائن.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قاما احد الاشخاص بالاتصال بالمتهمه للتواصل معاها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها وتدعى "ش. م" 30 سنة، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الاباحية، لراغبى المتعة الجنسية.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.