مصر | مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قوانين المعاشات.. وتشكيل لجنة للضوابط الإعلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قوانين المعاشات.. وتشكيل لجنة للضوابط الإعلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "حسن شلال" نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، وثمانية قوانين إضافيه بالترخيص لوزير البترول، والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول، وإستغلاله في الصحراء الغربية.

وكما انتهى القسم من مراجعة مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين احدهما للتأمين الحكومي على طلاب الأزهر الشريف، والآخر لرعاية طلاب مدارس مصر، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ شئونها حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع،أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون الجمارك، والذي أوشك القسم على الانتهاء من مراجعته، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، ومشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

وفي السياق فقد أقر مهران أن مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، وضبط الإداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، سيتم عن طريق اللجان المشكلة بمعرفة المستشار حسن شلال رئيس القسم تعمل على إنهاء أعمال المراجعة المطلوبة لهذه المشروعات لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها.