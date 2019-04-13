أخبار مصر | الكلية الحربية تشارك مؤسسة "إبني" للفئات الخاصة وأطفال التوحد في تنظيم ماراثون رياضي

استمرارًا لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسئوليتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة

وجاء ذلك

وشارك فى الماراثون الرياضى مدير الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية وعدد كبير من المواطنين ومئات الأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة.

وفى نهاية الماراثون نقل مدير الكلية الحربية تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمؤسسة إبنى للفئات الخاصة وإتاحة الفرصه لزيارة المؤسسة للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال والتى تتزامن مع إحتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء الحبيبة.

وأكد على أن تنفيذ ماراثون (إجرى من أجل أطفال التوحد) يأتى فى إطار الروابط القوية بين الجيش وكافة فئات الشعب وخاصة النماذج المملؤة بالأمل ولتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم الى مستقبل مشرق لهم ولأسرهم.

وقام مدير الكلية الحربية بتوزيع الهدايا التذكارية على المشاركين من الأطفال الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بمشاركة أبطال الكلية الحربية لهم متمنيين لمصر وجيشها مزيدًا من الإستقرار والتقدم.