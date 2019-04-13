أخبار مصر | "التعليم" تحدد أماكن عقد اختبار مايو للصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تحدد أماكن عقد اختبار مايو للصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقالت الوزارة أنه سيتم إخطار المدارس الغير حكومية بمقرات اختبارها على أن يكون رئيس اللجنة هو مدير المدرسة الحكومية مقر الاختبار، ويتولى مدير المدرسة الخاصة مسئولية طلاب اثناء تأدية الامتحان والاستعانة بمدرسي المدارس الخاصة كملاحظين على إختبار طلابهم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال فاكس رسمي تم توزيعه على المديريات التعليمية على مستوي جمهورية مصر العربية، أن تتولى الادارة التعليمية تسكين طلاب المدارس غير الحكومية ( المدارس الخاصة.. المعاهد القومية.. طلاب المنازل.. طلاب الخدمات) على مدارس ثانوية حكومية يتوافر فيها بنية تكنولوجية بشكل جيد وذلك أثناء عقد الاختبار الالكتروني للصف الأول الثانوي فى 19 مايو المقبل.