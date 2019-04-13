أخبار مصر | "برلمانية" تُشيد بكلمة "السيسي" باحتفالية منظمة العمل الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية" تُشيد بكلمة "السيسي" باحتفالية منظمة العمل الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس منظمة العمل الدولية، مؤكدة أن هذا الخطاب أسعد جميع العمال فى مصر وإدخال السرور فى نفوسهم.

وقالت "درويش"، إن كلمة الرئيس والتى أشادت بدور منظمة العمل الدولية، وتأكيدة "بأنها كانت ومازالت بمثابة صمام الأمان لحقوق العمال ببلدان العالم المختلفة، ومثالًا فريدًا يجمع على قدم المساواة بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال في سياق واحد، وعتبر خط الدفاع الأول والأخير في كل المجتمعات لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها سواء بسبب الأوضاع الاقتصادية، أو الاجتماعية".

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة، أن الرئيس السيسي، اشاد "بدور العامل المِصري المعاصِر الذي قَام بحفر قناة السويس الثانية في وقت قياسي، ويصارع الزمن لبناء عاصمة إدارية جديدة بالتوازي، ويعمل على استصلاح وزراعة آلاف الأفدنة، وبناء المصانع، كما شيد دور العبادة في أبهى صورها، إنما يأتي ذلك انعكاسًا لإيمانه الراسخ بأن تقدم الأمم إنما يعتمد على الإخلاص والعمل الدؤوب، مؤكدًا أنه بفضل عمال مصر تشهد البلاد طفرة نوعية بالبنية الأساسية والتحتية، حيث تمكنا من الانتهاء من العديد من المشروعات القومية الضخمة في وقت قياسي، وهو ما كان محل التقدير والإعجاب داخل مصر وخارجها.

وشهد الاحتفالية الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وجبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.