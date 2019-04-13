أخبار مصر | "أمهات مصر" يطالبن بإعلان نتيجة امتحان مارس الإلكتروني لطلاب أولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يطالبن بإعلان نتيجة امتحان مارس الإلكتروني لطلاب أولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء الأمور الذين أدى أبنائهم امتحان شهر مارس الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي لم يعرفوا نتيحة أبنائهم حتي الأن ولم تعلن.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور يريدون معرفة نتائج أبنائهم لتحديد مستواهم وتقييم ومدي تعاملهم علي التابلت خلال الإمتحان، مطالبة الوزارة بإعلان النتيجة وكذلك الطريقة التي تساعد أولياء الأمور في الدخول علي التابلت لمعرفتها أو إعلانها في المدرسة.

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: "محدش عرف حاجة، وده اللي الواحد خايف منه، الوزير قال بعد الامتحان بيومين هنعرف النتيجة، الظاهر اليومين لسه مخلصوش، امال احنا هنعرف امتى نتيجة ولادنا فى شهر 5 بعد ما يكون الولاد نسيوا المواد، نتفاجئ بإن فى مواد الولاد منجحوش فيها ولازم يدخلوا امتحان شهر 7، لله الأمر من قبل ومن بعد".

وأضافت ولي أمر أخري: "حتي الأن مش عارفين نجيبها منين، وسألنا في المدرسة علي كيفية الطريقة هما كمان مش عارفين"، وتابعت أخري: "والله صوتي اتنبح عايزة نتيجة بنتي".

واستكملت ولي أخري: "احنا لا عرفنا نتيجة الامتحان الورقي بتاع يناير ولا الإلكتروني بتاع مارس، والله اخر تهريج"، وقالت أخري: "انا ابنى امتحن كل المواد ومفيش نتيجة حتى الآن".

