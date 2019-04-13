أخبار مصر | آليات إجراء امتحان مايو الإلكتروني لأولى ثانوي حال حصول الطالب على أقل من 50%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آليات إجراء امتحان مايو الإلكتروني لأولى ثانوي حال حصول الطالب على أقل من 50% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي عدة تنبهات لطلاب الصف الأول الثانوي خلال الاختبار الإلكتروني والمقرر عقد في 19 مايو المقبل.

وقالت الوزارة فى خطاب رسمي تم توزيعه على المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، أن فى حالة حصول الطالب على 50% فأكثر فى المادة الدراسية فله حرية الاختيار للدخول فى الفرصة الثانية للأختبار والتى ستعقد فى شهر يوليو وعليه إبلاغ المدرسة برغبته فى إجتياز الفرصة الثانية.



وأضافت الوزارة فى خطاب رسمي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه أن فى حالة حصول الطالب على أقل من 50% فى المادة الدراسية فعلى المدرسة إرسال مكاتبة رسمية بريدية تفيد ضرورة دخول الطالب الفرصة الثانية للمادة الدراسية.