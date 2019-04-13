أخبار مصر | "الأوقاف": الاتفاق مع الأزهر على تخصيص 1000 مسجد لعقد الملتقيات الفكرية بـ2000 إمام وواعظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": الاتفاق مع الأزهر على تخصيص 1000 مسجد لعقد الملتقيات الفكرية بـ2000 إمام وواعظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العمل المشترك والتنسيق الدعوي مع الأزهر الشريف أساس العمل الدعوي سابقا أو لاحقا لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الأزهر على تخصيص ١٠٠٠ مسجد لعقد الملتقيات الفكرية بـ٢٠٠٠ إمام وواعظ أزهري وأستاذ من جامعة الأزهر لإدارة هذه الملتقيات في شهر رمضان المبارك.

وأضاف جمعة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بأكاديمية تدريب الأئمة لإعلان آخر استعدت الوزارة لشهر رمضان ان التنسيق لم ينقطع يوما ما مع الأزهر الشريف بل زاد بشكل أكبر خلال هذه الأيام .

وتابع: تم زيادة مكافأة الإمام الذي يصلي التراويح بجزء كامل من القرآن الكريم وفي المساجد الكبرى بكل محافظة لتصل إلى ٥ آلاف جنيه ويوجد مجموعة أخرى ستحصل على ٢٠٠٠ جنيه .

وقال جمعة: تم تكليف وكلاء الوزارة بالمحافظات بالتنسيق مع محافظ الإقليم لعقد ملتقى فكري ثابت بأحد المساجد الكبرى .