أخبار مصر | "المصريين الأحرار" ينظم احتفالا بيوم اليتيم بشمال القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" ينظم احتفالا بيوم اليتيم بشمال القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت حزب المصريين الأحرار بقطاع شمال القاهرة، احتفالا ترفيهي للاطفال الايتام بحديقة العبور مواكبة لاحياء الاحتفال بيوم اليتيم.

وجاء ذلك برعاية وحضور كل من رائد مقدم أمين المصريين الأحرار بقطاع شمال القاهرة، محمد فتحي أمين قسم شبرا، عثمان رمضان أمين مساعد شبرا، إيهاب ديبه أمين التنظيم بشبرا، أشرف شعبان رئيس لجنة الشباب والرياضة، وأحمد العطار أمين شباب شبرا، وخالد أحمد أمين متحدي الإعاقه أندرو سمير أمين لجنة خدمة المواطنين.

وحضر الاحتفال نحو 70 طفل من دور الأيتام تخلل اليوم عروض ترفيهية والعاب وفقرات الساحر وغيرها ووزع الحزب الهدايا على الأطفال.

وقال أمين الحزب بقطاع شمال القاهرة، إن المصريين الأحرار حريص على مشاركة كل فئات المجتمع ومنها الأطفال الأيتام وأن لهم آباء كثيرون حولهم يحرصون على مشاركتهم في كل المناسبات.