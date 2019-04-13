أخبار مصر | "المصريين الأحرار" بمطروح يناقش التعديلات الدستورية مع المرأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" بمطروح يناقش التعديلات الدستورية مع المرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب المصريين الأحرار بمطروح ندوة تثقيفية للمرأة المطروحية، بمشاركة لفيف من أهالى مطروح لمناقشة التعديلات الدستورية.

واستعرض جمعه طرمان رئيس لجنة الخدمة المجتمعية بالحزب خلال فعاليات الندوة والتى أقيمت اليوم، بمقر حزب المصريين الأحرار وسط مدينة مرسى مطروح، نصوص التعديلات الدستورية التى تسير عليها الدولة حاليا والنصوص المقترح تعديلها وشرحها، مؤكدا على أهمية المشاركة الإيجابية من جميع الأطياف فى المجتمع خلال إجراء الإستفتاء خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن المرأة لها نصيب فى التعديلات الدستورية وأنها تحظى باهتمام من خلال الحصول على ربع مقاعد مجلس النواب فى التعديلات الدستورية لما تمثلة من شريحه كبيره فى المجتمع.

ومن جانبه أكد سلطان الشيخ أمين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح أن هذه الندوة تأتى فى إطار سلسلة المؤتمرات والندوات التى تنظمها أمانة الحزب على مستوى محافظة مطروح للتعريف بالتعديلات الدستورية وشرحها للمواطنين وحث الجماهير على أهمية المشاركة والجزب مستمر فى عقد ندوات حتى بداية الإستفتاء على الدستور والوصول لشرائح المجتمع التى لم تعرف شىء عن التعديلات لشرحها لهم ومناقشتها معهم من أجل تثقيفهم والعمل على مشاركتهم فى الإستفتاء.