أخبار مصر | "التعليم" تعلن تفاصيل اختبار مايو الإلكتروني للصف الأول الثانوي (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلن تفاصيل اختبار مايو الإلكتروني للصف الأول الثانوي (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها أنه سوف يتم تشكيل غرف عمليات في جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى أنه سيتم امتحان الطلاب داخل مدارسهم الاصلية، على أن يتم عقد الاختبارات للمواد الغير مدرجة بجدول الاختبار المعتمد التي لا تضاف للمجموع يوم الأحد 19 مايو لعام 2019.

حصلت "الخليج 365" على نسخة من الكتاب الدوري الذي تم توزيعه على جميع المديريات التعليمية على مستوى المحافظات بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي والمقرر عقدها في 19 مايو المقبل لتنتهي 30 مايو، وتضمن الكتاب الدوري 20 تنبيها للمديريات بشأن الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي.