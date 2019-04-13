أخبار مصر | برلماني يشيد بتنظيم قرعة أمم أفريقيا: "خير دعاية للسياحة المصرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بتنظيم قرعة أمم أفريقيا: "خير دعاية للسياحة المصرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتنظيم قرعة أمم إفريقيا، على سفح أهرامات الجيزة، مؤكدا أن مشهد القرعة والاحتفالات التي تزامنت معها خير دعاية للسياحة المصرية.

وطالب المسعود، باستغلال فترة القمة وحضور مئات الآلاف من دول أفريقيا لمشاهدة المباريات، في تحسين السياحة المصرية، من خلال تنظيم جولات لوفود الدول الجماهيرية للمناطق السياحية والحرص على استمتاعهم بالوقت الذي يمضونه في مصر.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إلى أن نجاح مصر في الحصول على استضافة البطولة، سيساهم بشكل قوي في تحسين أعداد السياح خاصة في ظل المناخ الجيد الذي تتمتع به مصر.

ونشر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" صورا من الألعاب النارية فى السماء تحت سفح الأهرامات بألون مبهرة، وذلك خلال انطلاق قرعة بطولة أمم افريقيا