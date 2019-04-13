أخبار مصر | مسيرة بالخيول على ضفاف النيل.. المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب يعلن تأييده للتعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرة بالخيول على ضفاف النيل.. المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب يعلن تأييده للتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤتمر "الصعيد العام"، لتأييد التعديلات الدستورية، والتأكيد على محاربة الإرهاب، الثلاثاء المقبل.



وينظم المجلس على هامش المؤتمر، مسيرة وطنية بالسيارات والخيول العربية الفلكلور الصعيدي، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ونجوم الغناء ورموز المجتمعن ذلك على ضفاف النيل بمحافظة المنيا.



وقال المجلس، إن هذا التعديلات الدستورية "عُرس ديمقراطي" في حب مصر، مؤكدًا أن ذلك سيأتي بحضور السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، والمستشار محمد سلام المنسق العام للمجلس