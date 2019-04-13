أخبار مصر | برلمانيون ينظمون مُؤتمرا جماهيريا حاشدا لحث المواطنين على المشاركة بالتعديلات الدستورية ببوسعيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانيون ينظمون مُؤتمرا جماهيريا حاشدا لحث المواطنين على المشاركة بالتعديلات الدستورية ببوسعيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد عدد أعضاء مجلس النواب مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا بجنوب محافظة بورسعيد برعاية وكيل البرلمان سليمان وهدان بحضور المستشار بهاء أبوشقه رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب علاءعابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مسقبل وطن، والنائب سعيد حساسين، والنائب نافع هيكل والنائب عيد هيكل والنائب بكر ابوغريب، والنائب صلاح ابوهميله والنائب صبحي الدالي والنائب عصام ادريس.

ودعا النواب أهالي بورسعيد الذين حضروا بالالاف للنزول للتعديلات الدستورية.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على أهمية المشاركة الجماهيرية الكبيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة من أجل استكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر فى جميع أنحاء البلاد، مُعربًا عن ثقته الكاملة والتامة والمطلقة فى حرص الشعب المصرى العظيم على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء.

وأشار عابد، إلى أن الأكاذيب والإشاعات التى ترددها جماعة الإخوان الإرهابية بشأن التعديلات الدستورية مكانها سلة المهملات وأن الشعب المصرى العظيم سوف يؤكد للعالم أجمع أنه فى مقدمة من لديهم القدرة والكفاءة على صنع مستقبل باهر للدولة المصرية ومواجهة وإفشال جميع المخاطر والتحديات والمُؤامرات التى تواجه مصر داخليًا وخارجيًا.