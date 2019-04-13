أخبار مصر | "الشباب والرياضة " تطلق حملة "الكلمة كلمتك" للمشاركة في التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة " تطلق حملة "الكلمة كلمتك" للمشاركة في التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق وزارة الشباب والرياضة، حملة للمشاركة في التعديلات الدستورية تحت شعار " الكلمة كلمتك " خلال الفترة من 13 إلى 23 أبريل الجاري، في كافة المحافظات وذلك بناءًا علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتهدف الحملة إلي الوصول للشباب بجميع المحافظات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في التعديلات الدستورية، انطلاقًا من حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي علي تفعيل دور الشباب في مسيرة التغيير والتطوير في المجتمع.

وتتضمن خطة الحملة، إجراء دعاية كاملة بالتعديلات الدستورية داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات، إضافة إلى تنظيم جلسات حول التعديلات الدستورية لشباب الجامعات داخل كل جامعة، عقد مؤتمر عام علي مستوي المحافظات، إجراء دعاية داخل مراكز المحافظة، بالإضافة إلي التواجد مع الشباب أثناء عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة عقدت سلسة من اللقاءات الحوارية والحملات التوعية للشباب والقيادات الشبابية بمحافظات مصر لمناقشة التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها من الشعب المصري الشهر الجاري، والتعريف بالدستور وإجراءات التعديل ومناقشتها مع الشباب.