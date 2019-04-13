أخبار مصر | غدًا.. انطلاق الدورة الـ46 لمؤتمر العربي بالقاهرة بمشاركة 17 وزير عمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. انطلاق الدورة الـ46 لمؤتمر العربي بالقاهرة بمشاركة 17 وزير عمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق فعاليات أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة، غدًا الأحد، وتستمر حتى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور ممثلى أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية.

ويحضر المؤتمر، 17 وزير عمل عربيًا، ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويشهد المؤتمر، عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى، وعنوانه: "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة"، ليقاطع بين مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة، ودور الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف المساهمة فى تحقيق خطط ورؤى التنمية المستدامة في الدول العربية بشكل تكاملي وفعال.

كما يستعرض بندين فنيين، الأول تحت مسمى، "تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل"، والذي يؤكد على أهمية الحفاظ على المسطحات المائية وإدارتها السليمة لاستثمارها بالشكل الأمثل، لتوفر لنا بالمقابل الكثير من فرص العمل، خاصة أن الدول العربية تمتلك آلاف الكيلومترات من السواحل التي تزخر بثروات طبيعية تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتحسين معدلات النمو لديها، بما يسهم في تخفيض معدلات الفقر والحد من ظاهرة البطالة المستفحلة، وإيجاد فرص عمل قائمة على قاعدة من الموارد المتنوعة في إطار مسطحات مائية سليمة.

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أما البند الثاني تحت عنوان "دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل"، حيث إن الانخراط في عملية تنموية شاملة ومستدامة يتطلب إدماج جميع مكونات المجتمع وكل فئاته للاستفادة من قدراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويشهد المؤتمر أيضًا، هذا العام انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية، وجلسة خاصة بأوضاع عمال وشعب فلسطين، إلى جانب تكريم الكوكبة السادسة من رواد العمل العرب المؤلفة من 24 رمزًا من 15 دولة عربية، حيث واظبت منظمة العمل العربية كل ثلاث سنوات على تكريم رواد العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، وذلك منذ أن أقره مؤتمر العمل العربي في دورته الـ30 عام 2003.

ويستعرض عددًا من البنود التي تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشئون عمل المرأة العربية؛ ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وبهدف توحيد المواقف والرؤى العربية كما يناقش مذكرة المدير العام للدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى 2019.