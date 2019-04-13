أخبار مصر | النائب علاء عابد: جولات "السيسي" الأفريقية ناجحة وحققت جميع أهدافها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب علاء عابد: جولات "السيسي" الأفريقية ناجحة وحققت جميع أهدافها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأفريقية والتي شملت "غينيا وكوت ديفوار والسنغال" كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية وغيرها لصالح مصر والدول الثلاث وهي تؤكد إننا أمام مشهد جديد لتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية للقاره الأفريقية.
وأضاف "عابد"، أن الرئيس السيسى خلال رئاسته الحالية للاتحاد الافريقى سيكون لديه القدرة والكفاءة فى تحقيق التعاون الحقيقى مع جميع دول القارة السمراء حتى تتحقق النهضه الكبيرة في البنية التحتية وكذلك إعاده للتراث العظيم للحضارة المصرية وعلاقتها التاريخية مع قارتها الأفريقيه بما يعود بالنفع علي شعوب أفريقيا.
وأشار إلى أنه نجح بكل كفاءة واقتدار فى إعادة الحياة السياسية وذكريات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وارتباط مصر بدول القارة السمراء خلال زيارته الى غينيا وكوت ديفوار والسنغال، مُذكرًا أنه على سبيل المثال خلال زيارة الرئيس السيسى إلى غينيا وهى أول زيارة يقوم بها رئيس مصرى منذ عام 1965، حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة جمال عبد الناصر فى العاصمة الغينية كوناكرى برفقة الرئيس الغينى ألفا كوندى.
كما أكد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن الترحيب والحفاوة والاستقبال الحار من قادة وشعوب الدول الإفريقية للرئيس السيسى يؤكد المكانة الكبيرة لمصر وقائدها وشعبها داخل جميع الدول الافريقية، مُوجهًا التحية للرئيس السيسى على نجاح سياساته تجاه جميع الدول الإفريقية.