أخبار مصر | "الوفد" يعلن دعمه الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد" يعلن دعمه الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، دعمه الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده، وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة المهمة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمُتحدث الرسمي باسم الحزب، إن الوفد يتابع عن كثب التطورات المُتلاحقة التي يمر بها السودان الشقيق، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل للأشقاء في السودان بما يحفظ الروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل، وبما يحقق مصلحة الدولتين الشقيقتين.

وشدد "الهضيبي" على ضرورة تكتل المجتمع الدولي لمساندة السودان الشقيق في هذه المرحلة، حتى يتم تحقيق الانتقال السلمي للسلطة بما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأخوة في جنوب الوادي.